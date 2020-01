Diese Landratskandidaten und Kreistags-Listen stehen zur Wahl

Nicht nur ihre Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte können Bürger am 15. März im Landkreis Kitzingen wählen. An dem Wahlsonntag entscheidet sich außerdem, wer in den Kreistag einzieht und wer den Landkreis als Landrat vertreten wird. Bis zum 23. Januar konnten Wahlvorschläge eingereicht werden. Wie das Landratsamt nun bekannt gibt, stehen folgende Listen und Kandidaten für den Landkreis Kitzingen zur Wahl.

Das sind die Wahlvorschläge für den Kreistag

Im Rennen um die Plätze im Kitzinger Kreistag sind folgende zehn Listen:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Freie Wähler/Freie-Wähler-Kreisverband Kitzingen

Alternative für Deutschland

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Demokratische Partei

Freie Wähler-FBW Kitzingen e. V.

Unabhängige soziale Wählergruppe

Ökologisch-Demokratische Partei

Bayernpartei

Das sind die Landratskandidaten

Für die Landratswahl im Landkreis Kitzingen stehen nun auch offiziell diese beiden Kandidaten zur Wahl: Timo Markert für die Christlich-Soziale Union und Amtsinhaberin Tamara Bischof für die Freien Wähler/Freie-Wähler-Kreisverband Kitzingen.