Diese Kandidaten sind zur Wahl im Landkreis Kitzingen zugelassen

Bei den Kommunalwahlen am 15. März ist es wieder so weit: Im gesamten Landkreis Kitzingen haben Bürger die Qual der Wahl. Wer wird neuer Bürgermeister? Wer vertritt mich und meine Anliegen im nächsten Stadt- oder Gemeinderat? Bis zum 23. Januar konnten Wahlvorschläge eingereicht werden. Damit Sie wissen, wer am Wahlsonntag nun offiziell auf den Wahlzetteln stehen wird, haben wir hier alle zugelassenen Wahlvorschläge für jede Gemeinde und Stadt im Landkreis zusammengestellt.

Abtswind

Bürgermeisterkandidaten:

Jürgen Schulz, Bürgerblock Abtswind

Gemeinderat:

Bürgerblock Abtswind

Albertshofen

Bürgermeisterkandidaten:

Horst Reuther, Christlich-Soziale Union

Daniel Bayer, Albertshöfer Bürger Liste

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Albertshöfer Bürger Liste

Biebelried

Bürgermeisterkandidaten:

Manfred Kleinschrodt, Christlich-Soziale Union/Freie Bürger

Gabriele Brejschka, Allgemeine Bürgerliste

Roland Hoh, Freie Wählergemeinschaft Biebelried Kaltensondheim Westheim

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union/Freie Bürger

Allgemeine Bürgerliste

Freie Wählergemeinschaft Biebelried Kaltensondheim Westheim

Buchbrunn

Bürgermeisterkandidaten:

Hermann Queck, Freie Wählergemeinschaft Buchbrunn

Thomas Friederich, Wir in Buchbrunn

Gemeinderat:

Freie Wählergemeinschaft Buchbrunn

Wir in Buchbrunn

Castell

Bürgermeisterkandidaten:

Brigitte Horak, Freie Wählergemeinschaft Castell

Christian Hähnlein, Wählergruppe Wüstenfelden

Jürgen Weber, Casteller Liste

Gemeinderat:

Freie Wählergemeinschaft Castell

Freie Wählergemeinschaft Greuth

Wählergruppe Wüstenfelden

Dettelbach

Bürgermeisterkandidaten:

Marcel Hannweber, Christlich-Soziale Union

Joachim Beck, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Matthias Bielek, Freie Wähler Dettelbach

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Wähler Dettelbach

Mainsondheimer Liste

Effeldorfer Liste

Geiselwind

Bürgermeisterkandidaten:

Ernst Nickel, Freie Wähler Landgemeinschaft

Gemeinderat:

CSU/FW/G18 – Gemeinsame Liste

Großlangheim

Bürgermeisterkandidaten:

Peter Sterk, CSU/Freie Bürger

Karsten Droll, Unabhängige Langemer Kandidatur

Gemeinderat:

CSU/Freie Bürger

Freie Wähler

Großlangheimer Liste

Junge Liste

Unabhängige Langemer Kandidatur

Iphofen

Bürgermeisterkandidaten:

Jürgen Kößler , Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Sozialdemokratische Partei Deutschlands Dieter Lenzer, Freie Wählergemeinschaft Iphofen

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Wählergemeinschaft Iphofen

Iphöfer Bürgerliste

Kitzingen

Oberbürgermeister-Kandidaten:

Stefan Güntner, Christlich-Soziale Union

Andrea Schmidt, Bündnis 90/Die Grünen

Manfred Paul, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Uwe Pfeiffle, Freie Wähler-FBW Kitzingen

Bianca Tröge, Ökologisch-Demokratische Partei

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Alternative für Deutschland

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Unabhängige soziale Wählergruppe

Freie Wähler-FBW Kitzingen

Ökologisch-Demokratische Partei

Kommunale Initiative Kitzingen

Pro Kitzingen

Bayernpartei

Kleinlangheim

Bürgermeisterkandidaten:

Gerlinde Stier, Bürgervereinigung/Freie Wähler

Gemeinderat:

Bürgerblock Atzhausen

Bürgervereinigung/Freie Wähler

Christlich-Soziale Union

Mainbernheim

Bürgermeisterkandidaten:

Peter Kraus, Freie Wähler

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Freie Wähler

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Mainstockheim

Bürgermeisterkandidaten:

Maurice Then, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Karl-Dieter Fuchs, Freier Bürgerblock Mainstockheim

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freier Bürgerblock Mainstockheim

Marktbreit

Bürgermeisterkandidaten:

Marion Frischholz, Christlich-Soziale Union

Harald Kopp, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Sven Biebelriether, Freie Wählergruppe Gnodstadt

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Wählergruppe Gnodstadt

Freie Wähler Marktbreit

Markt Einersheim

Bürgermeisterkandidaten:

Herbert Volkamer, Unabhängige Wählerschaft Markt Einersheim

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Unabhängige Wählerschaft Markt Einersheim

Marktsteft

Bürgermeisterkandidaten:

Thomas Reichert , Christlich-Soziale Union

Christlich-Soziale Union Sebastian Schneider, Freie Wählergemeinschaft Marktsteft

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Freie Wählergemeinschaft Marktsteft

Sozialer Bürgerblock

Freie Wählergruppe Michelfeld

Martinsheim

Bürgermeisterkandidaten:

Rainer Ott, Freie Wählergemeinschaft

Gemeinderat:

Freie Wähler Martinsheim

Freie Wählergemeinschaft Gnötzheim

Wählergemeinschaft Enheim

Freie Wählergemeinschaft Unterickelsheim

Nordheim am Main

Bürgermeisterkandidaten:

Sibylle Säger, Christlich-Soziale Union/Freie Bürger

Guido Braun, Nordheimer Liste

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union/Freie Bürger

Freie Wählergemeinschaft Nordheim am Main

Nordheimer Liste

Obernbreit

Bürgermeisterkandidaten:

Thorsten König, Christlich-Soziale Union

Susanne Knof, Freie Wähler Obernbreit

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Freie Wähler Obernbreit

Sozialdemokratische Partei Deutschland

Prichsenstadt

Bürgermeisterkandidaten:

René Schlehr, Christlich-Soziale Union

Alexandra Martin, Lauber Wähler-Liste

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Freie Bürger-Gemeinschaft Prichsenstadt

Stadelschwarzacher Ortsliste

Lauber Wähler-Liste

Rödelsee

Bürgermeisterkandidaten:

Burkhard Klein, Christlich-Soziale Union

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Freie Wähler Rödelsee-Fröhstockheim

Fröhstockheimer Liste

Rüdenhausen

Bürgermeisterkandidaten:

Gerhard Ackermann, Rüdenhäuser Liste

Gemeinderat:

Rüdenhäuser Liste

Schwarzach

Bürgermeisterkandidaten:

Volker Schmitt, Freie Christliche Wählergemeinschaft

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Freie Christliche Wählergemeinschaft

Abtei Münsterschwarzach

Wählergemeinschaft Düllstadt

Segnitz

Bürgermeisterkandidaten:

Peter Matterne, Christlich-Soziale Union

Klaus Müller, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Elke Breucker, Segnitzer Bürgerliste

Gemeinderat:

CSU/SPD/SBL

Seinsheim

Bürgermeisterkandidaten:

Ruth Albrecht, Freie Wähler Seinsheim

Gemeinderat:

Freie Wähler Seinsheim

Wahlgemeinschaft Tiefenstockheim

Unabhängige Wähler Iffigheim

Wählervereinigung Wässerndorf

Sommerach

Bürgermeisterkandidaten:

Bisher ist kein Kandidat offiziell zugelassen. Die in Sommerach wohnende Österreicherin Elisabeth Drescher (Christlich-Soziale Union), die als Bürgermeisterkandidatin antreten will, wartet noch auf die Bestätigung der von ihr beantragten deutschen Staatsbürgerschaft. Die Bestätigung muss bis 11. Februar vorliegen, um zur Wahl zugelassen zu werden.

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Wähler-Gemeinschaft Sommerach

Sulzfeld am Main

Bürgermeisterkandidaten:

Wolfgang Patzwahl, Wählergemeinschaft Pro Sulzfeld

Matthias Dusel, Sulzfelder Kommunale Liste

Gemeinderat:

Wählergemeinschaft Pro Sulzfeld

Sulzfelder Kommunale Liste

Volkach

Bürgermeisterkandidaten:

Heiko Bäuerlein, Christlich-Soziale Union

Andrea Rauch, Bündnis 90/Die Grünen

Jürgen Wagenhäuser, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Mathias Krönert, Freie Demokratische Partei

Udo Gebert, Freie Wählergemeinschaft Volkach

Stadtrat:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Demokratische Partei

Freie Wählergemeinschaft Volkach

Bürgerliste Volkach

Wiesenbronn

Bürgermeisterkandidaten:

Volkhard Warmdt, Bürgerliste Wiesenbronn

Mario Hofmann, Freie Bürger Wiesenbronn

Ulrike Paul, Wiesenbronn gemeinsam

Gemeinderat:

Liste für Wiesenbronn

Wiesentheid

Bürgermeisterkandidaten:

Werner Knaier, Christlich-Soziale Union

Klaus Köhler, Freie Wähler (FW-Bürgerblock)

Gemeinderat:

Christlich-Soziale Union

Bündnis 90/Die Grünen

Freie Wähler (FW-Bürgerblock)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergemeinschaft Reupelsdorf

Bürgervereinigung Geesdorf

Christliche Wählergemeinschaft Wiesentheid

Freie Wählergemeinschaft Feuerbach

WOW – Junge Liste

Willanzheim

Bürgermeisterkandidaten:

Ingrid Reifenscheid-Eckert, Wählergemeinschaft Willanzheim

Gemeinderat:

Wählergemeinschaft Willanzheim

Freie Christliche Wählergemeinschaft Markt Herrnsheim

Freie Wahlgemeinschaft Hüttenheim

