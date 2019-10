Nordheim vor 51 Minuten

Diebstahl in Nordheim

Zwischen Freitag, 27. September, 17 Uhr, und Mittwoch, 2. Oktober, 10 Uhr, entwendete ein Unbekannter in der Langgasse in Nordheim einen Kompressor-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen SW-CI7072. Der Anhänger hat einen Wert von rund 3000 Euro. Wer hat entsprechende Beobachtungen hierzu gemacht oder kann Auskunft über den derzeitigen Standort des Anhängers machen? Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.