Kitzingen vor 1 Stunde

Diebstahl eines Generalschlüssels aufgeklärt

Der Diebstahl eines Generalschlüssels in der Erich-Kästner-Schule vom Montag ist aufgeklärt (wir berichteten), schreibt die Polizei in einem Pressebericht. Ein zwölfjähriger Junge erschien in Begleitung seiner Mutter noch am selben Abend bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Hierbei gab der Junge reumütig gegenüber den Ordnungshütern an, dass es sich hier um eine „Mutprobe“ unter Schülern gehandelt habe. Der Junge sah seine begangene Schuld ein und gab den zuvor entwendeten Generalschlüssel wieder zurück. Somit müssen nun die einzelnen Türschlösser in der Schule nicht ausgetauscht werden.