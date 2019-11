Kitzingen vor 1 Stunde

Diebstahl aus Vereinsheim der Pfadfinder

Am Dienstag um 21.20 Uhr ereignete sich in der Ritterstraße in Kitzingen im Vereinsheim der Pfadfinder ein Diebstahl, teilt die Polizei mit. Zwei unbekannte Männer gelangten offensichtlich durch die offen stehende Garage ins Innere des Anwesens. Hier entwendeten sie Bargeld in Höhe von 100 Euro und zerschlugen ein Regal. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Von den beiden Tätern ist bislang keine weitere Beschreibung bekannt.