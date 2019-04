Kitzingen vor 1 Stunde

Diebstahl aus Einkaufswagen

Bereits am vergangenen Freitag um 16.45 Uhr ereignete sich am Dreistock in Kitzingeng im Kaufland-Einkaufsmarkt ein Diebstahl, heißt es im Polizeibericht. Eine 64-jährige Frau stellte ihren Einkaufswagen mit Inhalt im Bereich der Backwaren ab. Ein unbekannter Täter stahl in einem unbeobachteten Moment den Wagen. Dieser konnte trotz intensiver Suche nicht mehr gefunden werden. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 200 Euro.