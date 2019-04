Diebstahl-Serie: Täter haben es auf Gartenmöbel abgesehen

Gartenmöbel im Gesamtwert von circa 1450 Euro haben Diebe in der Nacht zum Samstag an insgesamt vier Häusern im Landkreis Kitzingen gestohlen, berichtet die Polizei.

So wurden in Wiesentheid im Irisweg aus einem Garten ein schwarzer Hängesessel und im Nachbargrundstück zwei Gartenliegen, eine Hängeschaukel und eine Tischlampe entwendet.

In Schernau Am Traubenberg beschädigten die Diebe beim Einsteigen in ein Grundstück einen Gartenzaun und entwendeten dann eine Gartenliege und einen Sonnenschirm.

In Castell Am Schopfen, wo die Tatzeit auf Samstag zwischen 5 und 6 Uhr eingegrenzt werden kann, entwendeten die Diebe eine Wäschespinne mit daran hängender Fahrradbekleidung. Außerdem durchsuchten sie einen Schuppen und entwendeten daraus eine Heckenschere und einen Laubbläser. Obwohl in diesem Garten ein Strahler angebracht war, der per Bewegungsmelder den Garten in helles Licht tauchte, ließen sich die Täter davon von ihrem Tun nicht abbringen.

Aufgrund der Tatorte sowie der entwendeten Gegenstände geht die Polizei davon aus, dass es sich jeweils um die gleichen Täter gehandelt haben muss.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.