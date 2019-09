Prichsenstadt vor 22 Minuten

Diebstahl: Diesel abgezapft

Am vergangenen Wochenende wurde auf einer Baustelle am Ziegelwasen in Prichsenstadt Treibstoff gestohlen. Aus einer mobilen Tankstelle und einem daneben abgestellten Bagger wurden etwa 500 Liter Diesel abgezapft. Vermutlich setzten die Diebe hierfür laut Polizeibericht eine vor Ort befindliche Pumpe ein, die sie mit der Batterie des Baggers betrieben. Nach dem Abzapfen wurde die Batterie ausgebaut und zusammen mit der Pumpe gestohlen. Die beiden Vorhängeschlösser, mit denen der Stutzen und die Abdeckung gesichert waren, wurden abgerissen und weggeworfen. Der Schaden beträgt etwa 1100 Euro.