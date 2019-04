Diebe stehlen Scheinwerfer

In der Nacht auf Montag haben sich Diebe auf dem Autohof in Rüdenhausen und an der Rastanlage Haidt-Nord an insgesamt fünf Sattelzugmaschinen zu schaffen gemacht. Hierbei stahlen sie laut Polizeibericht Scheinwerfer und Rücklichter im Wert von über 10 000 Euro.

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr parkten zwei Lastwagenfahrer ihre Fahrzeuge auf dem Autohof in Rüdenhausen und zwei auf der Rastanlage Haidt-Nord. Als sie am Montagmorgen ihre Fahrt fortsetzen wollten, stellten sie fest, dass ihre vorderen Scheinwerfer ausgebaut waren. Zur gleichen Zeit wurden auch noch bei einer fünften Zugmaschine, die auf einem Lkw-Transporter aufgeladen war, beide Rücklichter gestohlen. Den Beuteschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 13 000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen und vermuten, dass es sich dabei um ein und dieselbe Tätergruppe gehandelt hat. Hinweise werden unter Tel.: (09302) 9100 entgegen genommen.