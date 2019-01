Diebe stehlen Ersatzräder im Autohof

In der Nacht zum Freitag trieben Diebe auf dem Autohof in Rüdenhausen ihr Unwesen: An einem Sattelauflieger sowie an zwei Sattelzugmaschinen wurden jeweils die Ersatzräder gestohlen. Der Schaden wird insgesamt auf rund 1500 Euro beziffert.

Am frühen Freitagmorgen meldeten sich drei Kraftfahrer, die seit Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf dem Autohof in Rüdenhausen ihre Ruhezeit verbracht hatten, bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Bei ihren Abfahrtskontrollen am Freitag gegen 8 Uhr hatten die Männer aus Italien, Ungarn und Rumänien das Fehlen der Ersatzräder bemerkt.

Hinweise nimmt die VPI Würzburg-Biebelried entgegen unter der Tel.-Nr. (0 93 02) 910-0.