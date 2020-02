Diebe plündern Baustellen in Geiselwind

In der Nacht zum Samstag wurden im Bereich Geiselwind von zwei unterschiedlichen Baustellen Werkzeuge im Wert von 25 000 Euro entwendet. Im ersten Fall brachen die unbekannten Täter einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Schlüsselfelder Straße auf. Aus diesem wurden hochwertige Messgeräte und Akkuhandwerkzeuge der Markten HILTI, DeWalt, Milwaukee, Hitachi und Kyocera, jeweils ohne die Werkzeugkoffer, entwendet. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall laut Polizeibericht auf etwa 15 000 Euro.

Im zweiten Fall, der vermutlich im gleichen Zusammenhang steht, wurde von Unbekannten eine Großbaustelle Am Sandholz angegangen. Auch hier wurde gezielt ein Baucontainer aufgeflext und 25 Elektrohandwerkzeuge der Marke Makita entwendet. Schaden hier: 10 000 Euro. In beiden Fällen bleiben die Täter bislang unbekannt.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.