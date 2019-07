Diebe in Kitzinger Schwimmbad unterwegs

Am Freitagabend wurden in einem Schwimmbad in Kitzingen die Spinde von Gästen aufgebrochen.

Bei der Aufnahme der Anzeige erfolgte durch die Besucher des Bades ein Hinweis auf zwei auffällige Männer. Dabei hatten die Besucher laut Polizei den richtigen Riecher. In den Spinden der beiden Männer konnte das Diebesgut aus den Aufbrüchen aufgefunden werden.

Einer der beiden Männer war so stark alkoholisiert, dass er anschließend ausgenüchtert werden musste. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls.