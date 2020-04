Diebe geschnappt: Doppelter Erfolg für die Polizei

Innerhalb einer Woche konnten die Ermittler der Polizeiinspektion Kitzingen zwei Täter von unterschiedlichen Straftaten überführen. In einem Fall wurde einem Bankkunden beim Geldabheben in Kitzingen der Geldbeutel entwendet. Im anderen Fall schlug ein zunächst Unbekannter bei mehreren Fahrzeugen in Marktbreit die Scheiben ein und entwendete diverse Gegenstände aus den Autos.

Im ersten Fall stand der Geschädigte am Geldautomaten und hob dort Geld ab. Genau zu diesem Zeitpunkt betrat eine männliche Person die Bankfiliale, ergriff die abgelegte Geldbörse und rannte sofort in Richtung Main davon. Der Bestohlene nahm die Verfolgung auf, musste jedoch zusehen wie der Flüchtende das Portemonnaie in den Fluss warf und sich weiter entfernte.

Videokameras filmen die Tat

Da der Schalterraum jedoch mit einer Videokamera ausgerüstet war, wurde die Tat gefilmt. Der Täter, ein laut Polizeibericht amtsbekannter 29-jähriger Kitzinger, hatte sich zwar Mütze und Sonnenbrille aufgesetzt, anhand der Aufnahmen erkannten ihn dennoch mehrere Polizisten wieder. Auch der Geschädigte identifizierte den Dieb.

Bei der anderen Tat wurden in Marktbreit mehrere Autos beschädigt, indem ein Unbekannter mit einem Gullydeckel die Scheiben einwarf und Sachen aus den Wagen entwendete. Nach einer Presseveröffentlichung gab es Zeugenhinweise - die zum Erfolg führten. Die Ermittlerin konnte einem 14-Jährigen die Tat nachweisen.