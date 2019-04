Diebe dringen auf Firmengelände ein

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter in der Schulstraße in Kleinlangheim Zutritt zu einem abgeschlossenen Firmengelände. Die Täter stiegen vermutlich über ein Zauntor und entwendeten aus einem Lkw den Fahrzeugschlüssel, berichtet die Polizei. Zudem wurden in einer Scheune an einer fahrbaren Mischanlage im Elektrokasten zahlreiche Kabel herausgerissen. Der Schaden dürfte etwa 20 000 Euro betragen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.