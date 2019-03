Diebe auf der Baustelle

Am Mittwochfrüh schlugen Diebe in Astheim am Kloster auf einer Baustelle zu, berichtet die Polizei. Zwei Täter stahlen in einem unbeobachteten Moment den Akku des Steuergerätes für einen Baukran. Die beiden Männer, 16 bis 17 Jahre alt, schlanke Figuren, schwarz-gekleidet, schwarze Nike-Schuhe, die eine Person trug ein schwarz-weißes Kopftuch, liefen nach dem Diebstahl in unbekannte Richtung davon. Es entstand Schaden von etwa 120 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.