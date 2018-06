Diebe auf Rastanlage der A 3

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Diebe auf der Rastanlage Haidt Nord herumgetrieben und die Nebelscheinwerfer einer Sattelzugmaschine entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Planenschlitzer entkommen

Im Laufe der Woche wurde über Diebstähle von Fahrzeugteilen in Würzburg und über einen Planenschlitzer, die in der Nacht zum Donnerstag auf dem Autohof in Rüdenhausen sein Unwesen getrieben hat, berichtet. Ein mutmaßlicher Planenschlitzer hatte die Flucht ergriffen, nachdem ihn eine Streife der Autobahnpolizei bei seinem Beutezug auf dem Autohof gestört hatte. In der Dunkelheit gelang es ihm, unerkannt zu entkommen.

Scheinwerfer geklaut

Wie heute bekannt wurde, hatte sich in derselben Nacht mindestens ein Täter an einem Sattelzug, der zwischen 0 und 5 Uhr auf den Lkw-Parkplätzen der Rastanlage Haidt Nord geparkt war, zu schaffen gemacht. Am Donnerstagmorgen stellte der 30-jährige Kraftfahrer aus Weißrussland fest, dass beide Nebelscheinwerfer abmontiert und gestohlen worden waren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. (0 93 02) 9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.