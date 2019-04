Mainsondheim vor 59 Minuten

Diebe am Lagerplatz

Bereits zwischen dem 1. April, 8 Uhr, und 12. April, 15 Uhr, ereignete sich in Mainsondheim am Holzlagerplatz ein Diebstahl, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Täter stahl die Metallkette einer Holzparzelle. Die Kette war zuvor an zwei Stahlpfosten befestigt. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.