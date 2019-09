Dieb langt im Kitzinger Hallenbad hin

Am Samstag wurde zwischen 18.30 und 19.30 Uhr aus einem Spind im Hallenbad in Kitzingen eine Badetasche entwendet und aus dieser Bargeld von etwa 95 Euro. Der 41- jährige Eigentümer hatte seinen Spindschlüssel zunächst im Außenbereich des Bades verloren. Der Finder des Schlüssels gab diesen nicht beim Bademeister ab, sondern öffnete den Spind und entwendete daraus die Badetasche des 41-Jährigen. Diese wurde später durchwühlt in der Sammelumkleide gefunden. Da der Außenbereich des Bades Video überwacht ist, besteht die Möglichkeit den noch unbekannten Dieb zu ermitteln.