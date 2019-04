Kitzingen vor 47 Minuten

Dieb flüchtet über die Absperrung

Am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, hielten sich zwei etwa 45 bis 50 Jahre Männer im Kaufland in Kitzingen auf. Als sie den Kassenbereich passieren wollten, wurden sie von der Verkäuferin angesprochen und gebeten, einen mitgeführten Rucksack zu öffnen. Der Besitzer rannte daraufhin zwischen die Warenregale und warf den Rucksack und Bierdosen weg. Anschließend sprang er am Info-Stand über die Absperrung und entfernte sich aus dem Laden. Zusammen mit seinem Begleiter flüchtete er über den Parkplatz zum gegenüberliegenden Netto-Parkplatz. Danach verlor die Verkäuferin die beiden Männer aus den Augen. Die Flüchtigen waren etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Im Rucksack befanden sich Druckerpatronen im Wert von 550 Euro.