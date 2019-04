Die unfreiwillige moralische Instanz

"Gruppenbild, nicht nur mit Dame – Heinrich Böll, streitbar umstritten" ist der Titel einer Lesung mit Hans Driesel, die das Deutsche Fastnachtmuseum Kitzingen an diesem Samstag, 13. April, um 18 Uhr veranstaltet.

Hans Driesel widmet sich dem Literaten, der den Krieg und seine Auswirkungen auf das Individuum thematisierte. Böll machte sich zum Sprecher der sogenannten "kleinen Leute", ergriff Partei, griff vielleicht manchmal daneben, was zu Missverständnissen und Angriffen führte. Böll wurde – was er nie sein wollte – zur moralischen Instanz, heißt es in der Ankündigung. Von den einen verehrt als konsequenter Christ, von den anderen geschmäht als weltfremder Linker und Terroristen-Sympathisant.

Driesel folgt in seiner Lesung Bölls Lebensweg, beleuchtet die Zeithintergründe und wirft auch einen Blick auf Bölls Rolle in der Terrorismusdiskussion der 1970er-Jahre. In den Textauszügen kommt auch der unpolitische Heinrich Böll zu Wort.

Der Eintritt kostet 10 Euro, der Erlös der Veranstaltung kommt dem Fastnachtmuseum zugute. Kartenreservierung möglich unter Tel.: (09 321) 23 35 5.