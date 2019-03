Die kindlichen Maler sind die besseren Texter

Unter dem Motto Musik bewegt die Welt stand der 49. Internationaler Jugendwettbewerb "Jugend creativ" der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Wie Prokurist Alexander Schuster bei der Prämierungsfeier in der Kitzinger VR Bank informierte, hatten sich im Verbreitungsgebiet der Genossenschaftsbank 140 Klassen von 14 Schulen beteiligt. Alexander Schuster honorierte die jeweils drei besten Maler aus fünf Altersklassen mit Sachpreisen und zudem gab es wieder zwei Sonderpreise.

Wie der Laudator bemerkte, würden sich geschätzte zwei Millionen Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 13 Jahren in Bayern mit Musik beschäftigen. Musik bewege die Menschen beim Tanz und wecke Erinnerungen. Die Musik sei sehr vielschichtig und lasse viel Raum für kreative Ideen, "diese Umsetzung ist euch wunderbar gelungen", lobte Alexander Schuster die Schüler. Der Banker dankte allen beteiligten Lehrern, Rektoren, Mitarbeitern der VR Bank und den Jurymitgliedern für ihr Mitwirken.

Der Sprecher der Jury, Matthias Held, fand, dass es heuer eine Bilderflut gegeben und die Jury es nicht leicht gehabt habe. "Es war schön für die Schüler, eine große Freiheit ihrer Darstellung hatten", sagte der Kunstlehrer des Münsterschwarzacher Egbert-Gymnasiums. Die Jury habe sich zur Aufgabe gemacht, Dynamik in den Bildern zu belohnen. "Was ist das Geheimnis von Kinderzeichnungen", fragte Matthias Held in die Runde der Preisträger und Eltern und lieferte die Antwort gleich hinterher: hätten doch die Kinder für alles eine Erklärung und sie würden eine entspannte Dringlichkeit offenbaren. Die Bildertitel würden dokumentieren, dass Kinder die besseren Texter seien. Zudem würden Kinder in ihren Bildern Dinge zusammenbringen, die in der Erwachsenenwelt auf jeden Fall getrennt würden.

Der Direktor des Münsterschwarzacher Egbert-Gymnasiums, Robert Scheller, dankte der VR Bank für die Möglichkeit, dass sich kreatives Tun entfalten kann und dafür auch noch prämiert werde. Denn Schule heiße für Scheller nicht nur Mathematik anwenden, Vokabeln pauken oder gesellschaftswissenschaftliche Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Sondern vielmehr bedeute Schule, Raum zur Entfaltung, damit sich kindliche und jugendliche Persönlichkeiten entwickeln können. Gerade die kreativen Köpfe würden den einzelnen Menschen ausmachen, ob auf musischem, künstlerischem oder sportlichem Gebiet. Wie Alexander Schuster ankündigte, werden die Werke der Preisträger in den kommenden Wochen im Haupthaus der VR Bank Kitzingen ausgestellt sein.

Die prämierten Schüler

AK 1: 1. Johannes zu Castell-Castell (Grundschule Schwarzacher Becken), 2. Justus Streit (Grundschule Kitzingen-Siedlung) 3. Sam Böhm (Grundschule Schwarzacher Becken); AK 2: 1. Klara Brügel (Grundschule Hellmitzheimer Bucht), 2. Dominik Hüsam (Grundschule Schwarzacher Becken), 3. Mia Hanel (Grundschule Hellmitzheimer Bucht); AK 3: 1. Lena Seßler, 2. Sarah Tietze (beide Armin-Knab-Gymnasium), 3. Anna-Maria Zimmermann (Realschule Kitzingen); AK 4: 1. Christina Göllner (Egbert-Gymnasium), 2. Ronja Ungemach (Armin-Knab-Gymnasium), 3. Louisa Tiguenamas (Leo-Weismantel-Realschule); AK 5: 1. Franziska Knörr (Egbert-Gymnasium), 2. Lorena Will (Armin-Knab-Gymnasium), 3. Antonia Volk (Egbert-Gymnasium); Sonderpreise: Sergej Polev (St. Martin-Schule) und Dimitrij Polev (Erich Kästner Schule).