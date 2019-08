Die jüngsten Neubürger im Kitzinger Land: Herzlich willkommen!

Die jüngsten Neubürger des Landkreises Kitzingen stellen wir Ihnen an dieser Stelle in loser Folge vor. Die Kinder wurden in der Klinik Kitzinger Land geboren. Wir sagen: Herzlich willkommen! (Alle Fotos: Babysmile)

Hannes

Hannes kam am 4. August auf die Welt. Bei einer Größe von 52 Zentimetern wog er 3780 Gramm. Seine Eltern sind Anne und Martin Bohn aus Nenzenheim.

Arya

Arya kam am 10. August auf die Welt. Sie war 53 Zentimeter groß und wog 3450 Gramm. Ihre Eltern sind Oana-Loredana und Sebastian Görsdorf aus Martinsheim.

David

David hat am 10. August Geburtstag. Sein Gewicht betrug 3370 Gramm, seine Größe war 52 Zentimeter. Über ihn freuen sich Sabine und Sven Summa aus Mainstockheim.

Nicolas Kevin

Nicolas wurde am 14. August geboren. Bei der Geburt wog er 3500 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Seine Eltern sind Roxana und Adrian Deak aus Albertshofen.

Amelie

Amelie wurde am 14. August geboren und war 50 Zentimeter groß. Ihr Gewicht betrug 3160 Gramm. Ihre Eltern sind Nina und Heiko Schäfer aus Marktbreit.

In eigener Sache: Die Rubrik "Herzlich willkommen!" ist eine Gemeinschaftsaktion dieser Zeitung und der Klinik Kitzinger Land.