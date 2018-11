Die gute Tat

Die Kitzinger Zahnärztin Dr. Katharina Orlob sammelt jährlich gemeinsam mit Ihren Patienten Zahngold und Geldspenden, um diese einer wohltätigen Organisation im Landkreis zukommen zu lassen. Das Zahngold wird durch die Goldhandlung von Linda Greiner in Bargeld umgewandelt. Die diesjährige Spende in Höhe von 1000 Euro ging an das Kinderpalliativteam der Malteser Unterfranken in Würzburg und wurde von Diane Müller dankend entgegengenommen. Über die Jahre hinweg konnten durch die Aktion rund 3000 Euro zusammengebracht und gespendet werden, heißt es in einer Pressemitteilung.