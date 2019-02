Die gute Tat:bixx spendet für Krebsforschung

Seit 25 Jahre gibt es das Sonnenstudio „bixx Sun and Beauty“ in der Buchbrunner Straße in Kitzingen – was die Inhaber Rita und Toni Schlittenbauer mit einem Tag der offenen Tür feierten. Gegen eine Spende an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg gab es Gratissonne, was den Betrag von 500 Euro erbrachte. Bei der Übergabe an Karl-Heinz Elflein sagte der Familienvater, dass sich bei der Behandlung von Tumorerkrankungen viel getan habe und immer mehr Kinder den Kampf gegen den Krebs überleben, wie etwa seine Tochter. Die Diagnose Krebs könne man leider nicht ändern, aber zumindest das Umfeld positiv beeinflussen.