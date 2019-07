Hüttenheim vor 1 Stunde

Die gute Tat: Wein und Kunst für den guten Zweck

Linda und Erhard Haßold in Hüttenheim nutzten ihre Veranstaltung „Kunst & Wein“ mit den Künstlerinnen Christel Heilig und Andrea Hamel, um für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e. V. zu sammeln. Zahlreiche Wein- und Kunstinteressierte genossen bei der Vernissage im Weinhof am Nussbaum als Erste die 2018er Bio-Weine. Da die Veranstaltung traditionell kostenlos ist, konnte dieses Jahr eine freiwillige Gabe für die Elterninitiative gemacht werden. Der Betrag von 350 Euro wurde nun an den Verein, vertreten durch Angelika Müller, übergeben. Die Bilder sind laut Mitteilung noch bis Ende Oktober während der Öffnungszeiten zu sehen.