Wiesentheid vor 28 Minuten

Die gute Tat: Vorweihnachtliche Spendenscheckübergabe

Mit insgesamt 3220 Euro aus dem PS-Zweckertrag unterstützt die Sparkasse Mainfranken Würzburg Vereine und Institutionen in der Region Wiesentheid. Sparkassen-Beratungscenterleiter Cornelius Göb überreichte symbolische Spendenschecks an Repräsentanten der Vereine und Institutionen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Nikolaus-Fey-Grundschule nutzt die Spende für Pausenspielgeräte im Innenraum. Die Ausgestaltung einer Sofaecke ist das Förderprojekt der Nikolaus-Fey Mittelschule. Der Sängerkranz Abtswind benötigte eine Spende für neue Notenhefte. Das Projekt „Musik in der St. Mauritius-Kirche“ wurde ebenfalls mit 500 Euro gefördert. Das Weihnachtskonzert des CVJM Haag, ein Liederbuch für Senioren der Caritas Kitzingen sowie das 1. Interkommunale Fußballcamp des Schul- und Fördervereins Volksschule Prichsenstadt konnten ebenfalls mit Unterstützung der Sparkasse Mainfranken verwirklicht werden.