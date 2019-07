Dettelbach vor 1 Stunde

Die gute Tat:TV Dettelbach gewinnt Edeka-Einkaufsgutscheine

Im Rahmen des Edeka Punktecups wurden am Dettelbacher Beach-Handballplatz Edeka-Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 Euro an den Turn-Verein Dettelbach übergeben, so eine Pressemitteilung.Der Sportverein möchte nach Auskunft des Vorsitzenden Volf Andrei die Finanzspritze nutzen, um Getränke und Lebensmittel für den regelmäßigen Vereinsbedarf zu beschaffen. So kann die Vereinskasse entlastet und die Einsparung für Trainings- und Spielbetriebsmaterial genutzt werden.Nathan Schliermann, der zusammen mit seinem Bruder Darius das Familienunternehmen Schliermann führt, freut sich, dass ein Sportverein aus ihrem Ort gewonnen hat. „Das Engagement in Sportvereinen ist für uns alle wichtig. Sie stärken den Zusammenhalt in der Region“, so der selbstständige Edeka-Einzelhändler aus dem Landkreis Kitzingen.