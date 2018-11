Die gute Tat: Spielsachen für die Entbindungsstation

Die dritte Auflage der Main-Motor-Classics am 10. Juni dieses Jahres auf dem ehemaligen Gartenschaugelände sowie das 13. Oldtimertreffen in der Eherieder Mühle verbanden die Veranstalter des Automocilclubs (AMC) Kitzing unter der Organisation von Walter Loschky und Rainer Gutzeit mit einer tollen Idee: Neben der Möglichkeit, über 160 automobile Raritäten zu bewundern, verbunden mit einem Rahmenprogramm mit Walter Vierrether und seinen Weinhoheiten sowie den Darstellern der Häckerbühne, hatten die Besucher auch die Möglichkeit, gegen eine kleine Spende ihren Spaziergang durch die Oldtimerreihen mit ihrer Lieblingsmusik zu versüßen, teilt der AMC mit. Joop van Zadelhoff erfüllte die musikalischen Wünsche. Eingespielt wurde so ein Betrag von 280 Euro, welcher von Joop und dem AMC Vorstand auf 500 Euro aufgerundet wurde. „Eine wunderbare Idee, die Spende der Geburtsstation der Klinik vor Ort zu überreichen“, findet Oberärztin Kerstin Zupaniec-Weichert. „Ein gemütlicher Sessel zum Stillen, Mobile über den Wickeleinheiten, Spieluhren um kleine Rabauken im Mutterleib für Ultraschall oder CTG zu beruhigen, das wäre toll und macht unsere Entbindungsstation noch gemütlicher.“ Auch unter dem Aspekt, wie Schwester Anita mit Bedauern ergänzt, dass die Spielsachen in der Besucherecke leider immer wieder Füße bekommen“. Eine sehr willkommene Spende also für die kleinsten Erdenbürger, für die sich Chefarzt Zupaniec und seine Abteilung bedankten.