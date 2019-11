Die gute Tat: Spende für die Bahnhofsmission

Über ein volles Haus freuten sich der Weltladen Wiesentheid und der katholische Frauenbund beim fairen Frühstück für alle. Regionale und faire Köstlichkeiten wurden laut Pressemitteilung liebevoll zubereitet und beim Einkauf achteten die Frauen besonders auf Regionalität, kurze Wege und wenig Plastikverpackung.

Höhepunkt des Vormittages waren die Ausführungen des Einrichtungsleiters der Würzburger Bahnhofsmission, Michael Lindner-Jung. Mit Herzblut berichtete er von seiner Arbeit vor Ort im Würzburger Hauptbahnhof. Mehr als 120 Mal täglich suchen Menschen Unterstützung in der Bahnhofsmission, die rund um die Uhr für Hilfesuchende da ist. Herz der Einrichtung sind rund 50 Haupt- und Ehrenamtliche, der für manche Menschen oftmals der letzte Rettungsanker ist. Am Ende der Veranstaltung überreichten Rita Geyer-Schneider vom katholischen Frauenbund und Helma Schug (Weltladen Wiesentheid) einen Scheck über 250 Euro und faire Snacks zur Nervenstärkung ans Team von Michael Lindner-Jung von der Bahnhofsmission. So mancher Besucher legte noch gerne ein Scheinchen dazu, so dass 350 Euro für diese Arbeit zusammenkamen.