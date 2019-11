Dettelbach vor 53 Minuten

Die gute Tat: Spende für Staudamm-Projekt

Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro haben Gesellschafter Marcel Hannweber und Geschäftsführer Franz Döring von der Firma "Hannweber flooring" in Dettelbach an Gerd Schneider, Diözesanvorsitzender der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) aus Euerfeld, überreicht.