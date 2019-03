Die gute Tat: Silvesterlauf-Spende an Mika und seine Familie

Beim 15. Silvesterlauf des Laufteams der Turngemeinde Kitzingen am Trimm-dich-Pfad Jahres drehten 100 Läufer ihre Runden. Da der Lauf sowie Speisen und Getränke von den Mitgliedern des Laufteams kostenlos organisiert wurde, sammelten sie bei den Teilnehmern Spenden für einen gemeinnützigen Zweck ein. 930 Euro, einschließlich der Spenden der befreundeten Laufgruppe aus Altenschönbach und vom Organisationsteam des Schwanberglaufes, kamen laut Pressemitteilung zusammen. Nachdem die Abteilung die Summe aus eigenen Mitteln noch aufgerundet hatte, übergaben der bisherige stellvertretende Abteilungsleiter Hartmut Gleß und Kassier Gerhard Gassner einen Scheck von 1000 Euro an die Familie von Carola Schmerbeck-Liebig, deren zehn Jahre alter Sohn Mika an Krebs erkrankt ist und an der Würzburger Uni-Klinik eine langwierige Chemotherapie über sich ergehen lassen muss. „Wir legen bei unserer Auswahl großen Wert darauf, dass das Geld auch in vollem Umfang einem lokalen Zweck zugutekommt“, betonte Hartmut Gleß.