Buchbrunn vor 26 Minuten

Die gute Tat: Schulsanitäter erhalten neue Ausrüstung

Die Schülersanitäter und Juniorhelfer sowie die gesamte Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Buchbrunn kann sich über ein besonderes Weihnachtsgeschenk freuen. Durch eine Spende der Firma EDV & Elektrotechnik Hofmann aus Repperndorf konnte neue technische Ausrüstung und Material für die Erste Hilfe vor Ort angeschafft werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch ermöglichte es die Spende, dass die Schulhäuser der Grundschule in Mainstockheim und der Mittelschule in Buchbrunn nun mit AEDs (Automatischen Externen Defibrillatoren) ausgerüstet sind, mit denen im Notfall bei Herzrhythmusstörungen oder Kammerflimmern eine Frühdefibrillation durch die örtlichen Ersthelfer bis zur Versorgung durch den Rettungsdienst eingeleitet werden kann. Mit einem großen Dankeschön nahmen die Schülersprecher, Erste-Hilfe Beauftragten und die Schulleitung der Grund- und Mittelschule den Spendenscheck in Höhe von 2550 Euro von Frau und Herrn Hofmann entgegen, die zusicherten, auch das dritte Schulhaus in Kaltensondheim nach dessen Grundsanierung auszustatten.