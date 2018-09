Iphofen vor 1 Stunde

Die gute Tat: Scheck für Gemeinden und Vereine

Die Sparkassenstiftung für die Stadt- und den Landkreis Kitzingen fördert Projekte in der Region Iphofen mit Spenden über insgesamt 2400 Euro. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert, die Bürgermeister Peter Kraus und Josef Mend, Schulleiterin Gabriele Krieglstein-Eckert (Grundschule Mainbernheim) und Alexander Hansch von der Weinfestgemeinschaft Nenzheim trafen sich zur symbolischen Scheckübergabe im Innenhof des Sparkassengebäudes in Kitzingen. Sie folgten der Einladung von Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr und Beratungscenterleiterin Julia Schermer. Unterstützt werden mit jeweils 500 Euro die digitale Ausstattung dreier Klassenräume der Grundschule Mainbernheim, die Renovierung der Jugendhäuser in Hüttenheim und Willanzheim sowie die Anschaffung eines Tischtennistisches für den Schulverband Iphofen. Die Weinfestgemeinschaft Nenzenheim erhält 400 Euro für den Rock-Gottesdienst während des Weinfestes. Auf dem Foto (von links): Gabriele Krieglstein, Ingrid Reifenscheid-Eckert, Peter Kraus, Josef Mend, Heiko Därr, Julia Schermer und Alexander Hansch.