Rödelsee vor 1 Stunde

Die gute Tat: Mobile Rauchverschlüsse für die Feuerwehren

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der bestehenden Versicherungen der Gemeinde Rödelsee stellte sich die neue Sachbearbeitern der Versicherungskammer Bayern, Annette Seubert, in der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen vor. Besonders groß war die Freude der Verwaltung und von Bürgermeister Burkhard Klein, dass sie auch noch ein Geschenk dabei hatte. Zwei mobile Rauchverschlüsse im Wert von jeweils rund 500 Euro für die Feuerwehren Rödelsee und Fröhstockheim konnte Annette Seubert an Bürgermeister Klein übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber freute sich auch der seit Jahrzehnten in der Verwaltung für das Feuerwehrwesen zuständige Sachbearbeiter Alfred Kräutlein. Als Mittel der modernen Brandbekämpfung ermöglicht der mobile Rauchverschluss es bei einem Brand, in einem Gebäude die Zugangstür zu öffnen und verhindert oder reduziert hierbei die Ausbreitung von heißem und giftigem Brandrauch in noch unverrauchte Bereiche. Ziel dieser Technik ist es, die heißen Brandgase aus anderen Räumen oder gar Treppenhäusern herauszuhalten. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass der Rauchverschluss eine optimale Ergänzung der ohnehin schon guten Ausstattung der örtlichen Feuerwehren darstellt, betonte Klein bei der Übergabe.