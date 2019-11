Kitzingen vor 19 Minuten

Die gute Tat: Mit Zahngold Gutes tun und Kindern helfen

Dr. Katharina Orlob, Zahnärztin aus Kitzingen, sammelt jährlich gemeinsam mit ihren Patienten Zahngold und Geldspenden, um eine wohltätige Organisation in der Region zu unterstützen. Das Zahngold wird durch die Goldhandlung von Linda Greiner in Bargeld umgewandelt. Heuer profitiert von der Aktion die Station Regenbogen der Uniklinik Würzburg. 1000 Euro gehen an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg, die Familien durch die schwere Zeit der Krankheit begleitet. Über die Jahre hinweg konnten durch die Zahngold-Aktion bereits 4000 Euro gespendet werden.