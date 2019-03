Die gute Tat: Klinik-Clowns erhalten Spende

Der kleine Orden St. Fortunat pflegt das Gute und Schöne, die (Wein-)Kultur und engagiert sich sozial, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei einem Spanferkelessen von Mitglied Hans Wirsching im gleichnamigen Weingut in Iphofen, hatte im Vorfeld Marie-Luise Biedermann als Vorsitzende des Sozialwerkes eine Überraschung angekündigt. Sie hatte die Würzburger Klinik-Clowns eingeladen, die schon einige Zuwendungen vom Orden erhalten haben. Diesmal wurde ihnen ein Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro übergeben. Die musikalischen Einlagen der Clowns Jo-Jo und Böhnchen, die Vorstellung ihres Wirkens und ihr Humor beeindruckten die Ordensmitglieder an diesem Abend so sehr, dass spontan nochmals ein größerer vierstelliger Geldbetrag zustande kam, der den Klinik-Clowns in diesem Jahr überreicht werden wird. Zwischenzeitlich wurde der Betrag laut Pressemitteilung auf 2000 Euro erhöht.