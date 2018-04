Die gute Tat: Kleider bringen 2500-Euro-Spende

Die Kolpingfamilie Stadtschwarzach hat wieder einen Betrag von 2500 Euro aus dem Erlös der Kleidersammlung gespendet. In der Kirche St. Sebastian in Reupelsdorf nahm Bruder Thomas Morus von der Abtei Münsterschwarzach, den Scheck von der Vorsitzenden Brigitte Beck entgegen. Mit dem Geld wird die Aktion „Zukunft pflanzen“ der Missions-Benediktiner in Tansania unterstützt, so die Mitteilung. Bruder Thomas Morus berichtete bei einem Bildervortrag ausführlich über die Situation und die notwendige Arbeit in Tansania. Bruder Godehard Hell in der Abtei Ndanda erhält die Spende. Nach dem Gottesdienst trafen sich die Kolping-Mitglieder in gemütlicher Runde. Im Bild: Pater Isaak Grünberger (Kolping-Präses), Thomas Morus, Brigitte Beck und der Organisator der Altkleidersammlung, Josef Mahler.