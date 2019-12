Großlangheim vor 45 Minuten

Die gute Tat: "Kids für Kids" spenden 300 Euro

"Kindern ein Lächeln schenken" - Unter diesem Motto stand das Benefiz-Konzert "Kids für Kids" am ersten Advent in der Jakobuskirche Großlangheim. Die Schülerband der staatlichen Realschule Kitzingen unter der Leitung von Lehrer Rainer Wolf sowie Musikschüler um Sängerin und Musikerin Petra Sterk aus Großlangheim als Hauptverantwortliche konzertierten für das ökumenische Projekt der Kitzinger Kirchen. Mit dem Wunsch, dass es in Zukunft viele Nachahmer gibt, konnten Petra Sterk und Rainer Wolf laut einer Pressemitteilung 300 Euro für die noch neue Initiative "Kindern ein Lächeln schenken" an Pfarrer Gerhard Spöckl übergeben.