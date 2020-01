Dettelbach vor 1 Stunde

Die gute Tat: Helfer vor Ort bedanken sich für die Hilfe

675,38 Euro spendeten die Kunden des Edeka-Marktes Schliermann seit April 2019 dem Helfer vor Ort (HvO) der BRK Bereitschaft Dettelbach durch die Rückgabe von Pfandbelegen in eine Spendenbox. Ermöglicht haben dies die Marktbetreiber Darius und Nathan Schliermann, indem sie der HvO-Gruppe Dettelbach einen Platz in ihrem Getränkemarkt zur Anbringung der Spendenbox gestatteten, heißt es in einer Pressemitteilung.