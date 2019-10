Marktbreit 11.10.2019

Die gute Tat: Gemeinnütziges Engagement gewürdigt

Die Sparkassenstiftung für die Stadt und den Landkreis Kitzingen fördert gemeinnütziges Engagement in der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit mit insgesamt 4750 Euro. Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr übergab gemeinsam mit Beratungscenter-Leiterin Annette Brückner einen symbolischen Spendenscheck an Repräsentanten der gemeinnützigen Vereine und Institutionen, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse. Folgende Initiativen stellten ihre Vorhaben und Anschaffungen vor: We-for-future: Festival für eine Welt mit Zukunft; Marktbreiter Hockey-Club: Windschutz Sportanlage an der Struth für Tennis-Jugendarbeit; Gemeinde Segnitz: Umbau in der alten Schule für Bücherei und Jugendraum; Markt Seinsheim: Erneuerung Spielturm am See; Musikschule Marktbreit und Umgebung: Projekt WIM - wir musizieren; evangelisch.-luth. Pfarramt Obernbreit: Dachstuhlsanierung, Außenrenovierung Kirche St. Burkard; Schützengesellschaft Marktsteft: RedDot Lasergewehre, Laserpistole und Zubehör für die Jugend; Hüttenheimer Pfarrkirche St. Johannes der Täufer: Restaurierung der Pfarrchroniken der Pfarrei.