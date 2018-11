Die gute Tat: Geld für die Station Regenbogen

Statt ihren Kunden an Weihnachten Geschenke zu machen, spendete die Firma Noack in Iphofen heuer 2000 Euro an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg. Sie unterstützen damit das ehrenamtliche Engagement rund um die Station Regenbogen. Angelika Müller von der Elterninitiative nahm den Scheck von Markus Noack (links) und Johannes Noack entgegen. Die Spende soll leukämie- und tumorkranken Kindern helfen, ihr Leben auf der Kinderkrebsstation Regenbogen so positiv wie möglich zu gestalten. Laut Mitteilung werden mit dem Geld zudem die Forschung und die psychologische Betreuung gefördert.