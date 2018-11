Die gute Tat: Firma Stöcker spendiert 2000 Euro

Das Tierheim Kitzingen in der Kaltensondheimer Straße durfte sich am Montag über eine Spende freuen. Insgesamt 2000 Euro hat die Firma Baumaschinen Stöcker aus Mainstockheim auf das Konto der Einrichtung überwiesen, so eine Mitteilung. Das Tierheim-Team freute sich über den unerwarteten Geldsegen, der für das große Projekt, den Tierheimneubau, verwendet werden soll.