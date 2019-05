Marktbreit vor 50 Minuten

Die gute Tat: Einen guten Schulstart ermöglichen

3100 Euro in Form eines Schecks, der Erlös einer Hausmesse mit Tombola, und 40 Büchertaschen mit Inhalt im Wert von je 100 Euro überreichte am Montagnachmittag der Geschäftsleiter von Frankana und MainCamp, Klaus Büttner, an Heribert Sextl von "lighthouse Würzburg" in Marktbreit. Für den Geschäftsführer des kirchennahen gemeinnützigen Vereins kann mit dem Geld die Arbeit des Vereins für Kinder, Jugendliche und Familien im ehemaligen Würzburger Brennpunkt Zellerau unterstützt werden. Toll fand er auch die modernen Büchertaschen, in denen unter anderem auch passende Federmäppchen enthalten sind. "Damit können wir Kindern aus weniger bemittelten Familien einen guten Start in die Schule ermöglichen", sagte Sextl. Was nicht für Kinder aus dem Umfeld des Vereins benötigt wird, geht an andere gemeinnützige Organisationen in Würzburg, so der Geschäftsführer. Heribert Sextl bedankte sich bei Klaus Büttner für die vielfältige Unterstützung des Vereins in den vergangenen Jahren, wo auch ganz praktisch, etwa mit einem Lkw für einen Transport, ausgeholfen wurde.