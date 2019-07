Kitzingen vor 32 Minuten

Die gute Tat: Drittes VRmobil für das Rote Kreuz in Kitzingen

Über einen nagelneuen VW Up freute sich Felix Wallström, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes in Kitzingen. Thomas Hemrich von der VR Bank Kitzingen eG, übergab die Schlüssel. Für das Rote Kreuz in Kitzingen ist es bereits das dritte VRmobil. Das Fahrzeug wird künftig in der ambulanten Pflege eingesetzt. Insgesamt übergab die VR Bank Kitzingen eG in den vergangenen Jahren zwölf VRmobile an verschiedene Institutionen.Das Projekt VRmobil ist eine gemeinsame Aktion von Volksbanken und Raiffeisenbanken, den genossenschaftlichen Gewinnsparvereinen und verschiedenen Verbundpartnern. Spendengelder aus dem Gewinnsparen ermöglichen so die Anschaffung von Pkws für den täglichen Einsatz bei Hilfsdiensten, Sozialstationen und ähnlichen Einrichtungen.