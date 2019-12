Volkach vor 1 Stunde

Die gute Tat: Benefizkonzert brachte über 4000 Euro

Die beiden Benefizkonzerte der Volkacher Band "Isabellas" am 7. und 8. Dezember auf der Vogelsburg waren ein Erfolg. 4001,60 Euro an Spenden kamen bei den Auftritten der Gruppe in der Kirche Maria Schütz zusammen. Der Betrag ging zu gleichen Teilen an die Station Regenbogen und die Kinderpalliativstation, beide in Würzburg.