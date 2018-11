Die gute Tat: 500 Euro für die Volkacher Musikschule

Strahlende Gesichter gab es bei Musikschulleiter Oskar Schwab und den Musikerinnen und Musikern des Symphonischen Blasorchesters Volkach. Im Rahmen der jährlichen Spendenaktion des FC Bayern Fanclubs Volkach am Main überreichte der Präsident Johannes Flammersberger eine Spende in Höhe von 500 Euro für die Neubeschaffung eines Englischhorns an Musikschulleiter Oskar Schwab. Zum Dank dafür spielten die Musiker des Orchesters unter der Leitung von Prof. Ernst Oestreicher den Bayrischen Defiliermarsch, teilt die Musikschule mit.