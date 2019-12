Marktbreit vor 1 Stunde

Die gute Tat: 1600 Euro für die Segnitzer Mainräuber

1600 Euro von den Autohäusern Iglhaut für die Segnitzer Mainräuber: Diesen Spendenscheck überreichte Michaela Iglhaut laut Pressemitteilung dem evangelischen Kindergarten Segnitz. Das Geld erwirtschafteten die Eltern der Kinder zusammen mit dem Autohaus Iglhaut beim Kaffee- und Kuchenverkauf an der Marktbreiter Kirchweih, die am 6. Oktober in der Mainleite stattfand. Es ist eine Tradition im Hause Iglhaut, jedes Jahr zur Kirchweih eine Spendenaktion für Kindergärten der Region ins Leben zu rufen, heißt es weiter im Pressebericht. „Der Erlös fließt in ein Kletterhaus“, so der Segnitzer Pfarrer Matthias Wagner, der die Aktion für den Kindergarten initiiert hat. Die Kinder wurden am Tag der Übergabe von Michaela Iglhaut durch das Marktbreiter Autohaus geführt. Am Ende des Besuchs hatte Christian Körner, Marketingbeauftragter bei Iglhaut, noch eine kleine vorweihnachtliche Überraschung für die Kinder parat.