Dettelbach vor 18 Minuten

Die gute Tat: 1000 Euro für die Wallfahrtskirche

Der Silvaner stammt aus dem 3000 Quadratmeter großen Weingarten des ehemaligen Klosters Dettelbach - und ist damit schon ein besonderer Tropfen. Wallfahrtswein darf er sich deshalb nennen und den Bocksbeutel ziert das Gnadenbild der Wallfahrtskirche "Maria im Sand". Angebaut wird der Wein vom Dettelbach Winzer Stefan Sauer und seiner Frau Susanne. Die beiden hatten sich überlegt, dass aus der Verkauf des Wallfahrtweins ein Euro pro Flasche an die Wallfahrtskirche gehen soll. Jetzt überreichten die beiden einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Stadtpfarrer und Wallfahrtsseelsorger Uwe Hartmann. Der freute sich nicht nur über die Spende, sondern zeigte sich auch ganz begeistert von dem edlen Tropfen. 2018 hat übrigens Stefan Sauer statt des Silvaners ein Bacchus abgefüllt. "Den habe ich noch nicht probiert", gesteht Pfarrer Hartmann. "Ich bin schon sehr gespannt."