Dettelbach vor 1 Stunde

Die gute Tat: 1000 Euro für die Lebenshilfe

Der Gasthof Grüner Baum in Dettelbach feiert in diesem Jahr sein 250-jähriges Bestehen. Inhaberin Anita Neumeister-Kistner übergab aus diesem Anlass einen symbolischen Scheck über 1000 Euro an Lukas und Günther Voit zugunsten der Lebenshilfe Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung.