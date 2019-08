Die erste Anglerkönigin der Vereinsgeschichte

Zufrieden mit dem Zuspruch beim Königsangeln der Sommeracher Sportanglervereinigung Weininsel zeigte sich am Sonntag Vorsitzender Günter Pfister. Er freute sich ebenso wie Gewässerwart Dittmar Henkelmann und stellvertretender Vorsitzender Peter Wondrak über die gute Beteilung.

Bei der Siegerehrung stand schließlich der neue Anglerkönig im Blickpunkt. So konnte erstmals in der Geschichte des 1989 gegründeten Sommeracher Sportangelvereins eine Frau als Anglerkönigin präsentiert werden. Die frühere Deutsche Jugendschützenmeisterin Adriane Goller (früher Kaupert) ist seit vier Jahren begeisterte Petrijüngerin und holte sich am Sonntag mit dem Fang eines 2900 Gramm schweren Hechtes den Sieg. Platz zwei belegte Gewässerwart Dittmar Henkelmann, der einen über 2000 Gramm schweren Hecht ans Land zog.

Nachfolger von David Zobel und somit neuer Jugendanglerkönig wurde der 16-jährige Justin Holly aus Oberschwarzach. Sein prachtvoller Hecht brachte ein Gewicht von über 3000 Gramm auf die Waage. Am Ende der Veranstaltung konnten die erfolgreichen Teilnehmer Sachpreise aus den Händen des Vorsitzenden Günter Pfister und des Gewässerwartes Dittmar Henkelmann entgegennehmen.